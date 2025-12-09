ContestsEvents
Babs Has Your Pair Of 2 Day Passes To Jazz In The Gardens Music Festival 2026

smckenzie

JITG MUSIC FEST RETURNS TO MIAMI GARDENS – MARCH 7th & 8th – AND EARLY BIRD TICKETS ARE STARTING AT JUST $199!  DON’T MISS YOUR CHANCE TO BE A PART OF THE ULTIMATE MUSIC WEEKEND. LISTEN THIS WEEK TO WIN YOUR WAY IN, OR BE SURE TO CATCH THE EARLY BIRD TICKETS STARTING AT $199!

LEGENDARY VIBES!  EPIC ENERGY!  UNFORGETTABLE MEMORIES!   GET YOUR EARLY BIRD TICKETS NOW AT TICKETMASTER.COM -- *LIMITED TIME.  *LIMITED QUANTITY

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest:12/9-12/12/25
  • How Winner Is Being Selected: Que to Call
  • When The Winner Is Being Selected:  12/9-12/12/25
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 5
  • What The Prize Is: One pair of Tickets to JITG 2026
  • Prize Value: $100
  • Who Is Providing The Prize: Black Promoters Collective

